Die Billing Services Group Limited (ISIN: BMG110261044 / WKN: A0ERT0) notiert seit dem 15. Juni 2005 an der AIM in London. Zweitlistings in Berlin und Frankfurt gibt es seit dem 20. Juli 2012. Die Gesellschaft ist sehr mehr als 25 Jahren im Bereich der Abrechnung von Festnetzgebühren für vornehmlich Nordamerikanische Telekommunikationsgesellschaften tätig.Da die Festnetz-Telefonie zu Gunsten des Mobilfunks stetig zurückgeht, hat die Billing Services Group mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen. Darüber hinaus wurden gerade in jüngster Zeit bedeutende Kunden verloren.Auch das EBITDA wurde in Mitleidenschaft gezogen und sank parallel zu den Umsätzen Jahr für Jahr:Restrukturierung und Neupositionierung tragen jedoch erste sichtbare Früchte: Der Verfall der EBITDA-Marge konnte gestoppt werden und die 2016er Zahlen lassen Hoffen dass das Tal der Tränen nun durchschritten wurde. Die EBITDA-Marge konnte jedenfalls zum e...

