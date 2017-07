Der alternative Betreiber verfolgt als erster im Vereinigten Königreich eine Multi-Gigabit-Zugriffsstrategie mit der aufstrebenden XGS-PON-Architektur

ADTRAN®, Inc., (NASDAQ: ADTN), ein führender Anbieter offener Netzwerklösungen der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass Call Flow seine XGS-PON-Lösung für den Betrieb der symmetrischen Multi-Gigabit-Fibre-to-the-Home (FTTH)-Dienste der ersten Generation im Vereinigten Königreich ausgewählt hat. Der rasant wachsende, ultraschnelle Breitbandbetreiber hat schon FTTC-basierte Dienste bis zu 100 Mbps in Süd-England ausgebaut und hat nun die 10 Gbps-FTTH-Lösung von ADTRAN gewählt, um seine Dienste weiter zu skalieren. Diese neue Architektur, die mit dem vorhandenen FTTH-Netzwerk von Call Flow voll kompatibel ist, soll einen drastischen Wandel für das Zugriffsverhalten auf symmetrische Multi-Gigabit-Dienste bringen und sich von anderen Anbietern dadurch unterscheiden, dass im Laufe der nächsten 5-10 Jahre eine strategische Expansion angestrebt wird.

Mit neuen, sich rasant entwickelnden Anwendungsanforderungen wie AR/VR, 4K-Mediastreaming und der Cloudifizierung von Softwareanwendungen, die alle gesteigerten Bedarf an niedriger Latenz und höheren Datenübertragungsraten verursachen, denken Service-Anbieter intensiv über Investitionen in GPON als den Standard ihrer Wahl für neue Markteinführungen nach. ADTRAN ist Vorreiter bei 10 G-PON-Lösungen und lieferte die Beiträge, die die Aufnahme von XGS-PON in die ITU-Standards beschleunigten. Als Urheber dieser Bemühungen stellte ADTRAN Konsens in der Branche her, was zur Genehmigung und Einführung des XGS-PON-ITU-Standards führte.

Durch Verteilung der symmetrisch fixierten 10 Gbps-Wellenlänge PON über neue oder vorhandene Glasfaserinfrastrukturen bietet XGS-PON die optimale Mischung zwischen Leistung und Preis. Damit kann Call Flow sowohl Privat- als auch Geschäftskunden gleichzeitig über ein gemeinsames optisches Vertriebsnetz erreichen. Die XGS-PON-Lösungen von ADTRAN schützen die Netz-Investitionen von Betreibern, da sie die Nutzungsdauer des optischen Vertriebsnetzes quasi verdoppeln und damit Kapazitäten für jahrelange Beitragseinnahmen beinhalten.

"Call Flow wird von der Vision geleitet, Multi-Gigabit-Breitbanddienste und ihre Gemeinschaften für den Weltmarkt bereit zu machen und die Lebensqualität von Einzelkunden zu verbessern. Die strategische Auswahl von XGS-PON ist die Grundlage für den Anspruch des Unternehmens, ein prominenter FTTH-Akteur im britischen Markt zu sein", sagte Ronan Kelly, CTO für EMEA und APAC bei ADTRAN. "Diese Einführung verstärkt die weltweite Bewegung rund um 10 Gigabit-PON als primäre Zugriffstechnologie der Wahl für Betreiber in entwickelten Breitbandmärkten. Durch schnelle und kosteneffiziente Befriedigung des Kundenbedarfs und der Regierungsziele ist XGS-PON der Durchbruch, auf den die FTTH-Branche gewartet hat."

"Die weltweite Führungsposition von ADTRAN im Bereich Gigabit-Breitbandlösungen war der Grund, warum wir uns für dieses Unternehmen entschieden haben, um die steigenden Anforderungen an Bandbreiten zu bewältigen, die wir für die nächsten 5-10 Jahre und darüber hinaus erwarten", sagte Andy Conibere, CEO bei Call Flow. "Sein Bekenntnis zu modernen, software-basierten, offenen Architekturen bestätigte unsere Überzeugung, dass dies der richtige Partner für uns ist. Da Call Flow weiter expandiert, um stärker auf den Nachholbedarf für Gigabit-Breitband-Dienste im Vereinigten Königreich zu reagieren, wird XGS-PON unverzichtbar sein, um unseren Wettbewerbsvorteil zukunftsfähig zu machen und unseren Privat- und Geschäftskunden sowie unseren Investoren Höchstwerte zu bieten."

