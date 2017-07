Das Unternehmen verkündet ebenfalls den Gewinn neuer globaler Kunden, die die erstklassigen Streaming-, Monetarisierung- und Discovery-Technologie des Unternehmens einsetzen, u. a. Channel 5, Lagardère, Webmedia und Spiegel Online



New York (ots/PRNewswire) - JW Player (https://www.jwplayer.com/), die weltweit größte netzwerkunabhängige Videoplattform, gab heute die Expansion der globalen Aktivitäten bekannt, beginnend mit der Eröffnung einer europäischen Zentrale in London und der Etablierung von Technik- und Support-Einrichtungen in den Niederlanden. Das Unternehmen kündigte ebenfalls neue strategische Partnerschaften mit Kunden an.



Der europäische Geschäftssitz wird als zentraler Knotenpunkt für die Bestrebungen zur Geschäftsentwicklung von JW Player im Vereinigten Königreich und in Europa dienen. Die Leitung der Zentrale übernimmt Ryan Beebe, der kürzlich zum Vice President für Enterprise Sales für die EMEA-Region ernannt wurde. Er ist ein erfahrener Vertriebsvorstand und hat in den letzten fünf Jahren dazu beigetragen, die vielfältige Kundenbasis von JW Player auf dem amerikanischen Kontinent weiter auszubauen. Außerdem hat das Unternehmen zur optimalen Unterstützung des europäischen Kundenstamms von JW Player ein Team mit Technik- und Support-Fachleuten in Eindhoven in den Niederlanden etabliert.



"Unser rasantes globales Wachstum ist das Ergebnis einer Entwicklung, bei der sich fast alle Unternehmen und Marken vermehrt dem online und mobil verfügbaren Video als strategischem Erfolgsfaktor zuwenden", sagte Beebe. "Unsere Hauptaufgabe und unsere Motivation liegt in der Unterstützung der Medienorganisationen und Marken in ganz Europa, um das Optimum aus ihrem Videomaterial herauszuholen, indem die Reichweite ausgedehnt, die Nutzeranbindung erhöht und das Umsatzwachstum angekurbelt wird."



JW Player gab ebenfalls bekannt, dass der britische Medienkanal Channel 5 und die Europäische Rundfunkunion (European Broadcast Union) sich kürzlich den Tausenden von Marken, Medien und Rundfunkorganisationen in der gesamten Region - unter anderem Lagardère, Spiegel Online, Deutsche Welle und Webmedia - angeschlossen haben, die die Technologie von JW Player einsetzen, um Videoinhalte bereitzustellen, den Publikumsanteil zu erhöhen und die Monetarisierung anzukurbeln.



Weltweit gehören zu den Kunden von JW Player zahlreiche der international führenden Schöpfer von Inhalten und Medienmarken, zum Beispiel Red Bull, BBC America, VICE, WWE, Univision, Hearst und Fox News. Diese Organisationen von Weltrang profitieren vom einzigartigen Paket der Geschäftslösungen von JW Player, die sich in jedem Arbeitsablauf integrieren lassen und Geschwindigkeit, API-Steuerung sowie Publikumszuwachs über alle Medienplattformen hinweg priorisieren.



"Wir haben eine fantastische Erfolgsbilanz mit einigen der größten Herausgeber und Marken in den Vereinigten Staaten und auf dem gesamten Globus aufgebaut. Während sich unser Wachstum kontinuierlich fortsetzt, ist es für JW Player wichtig, über eine physische Unternehmenspräsenz in Europa zu verfügen, denn dort sind viele unserer Kunden beheimatet", sagte Jeroen Wijering, Mitgründer und Chief Product Officer von JW Player. "Das Unternehmen hat seit den Gründungstagen Wurzeln in Europa und deshalb ist es für uns sehr begrüßenswert, unsere Aktivitäten in dieser Region offensiver zu gestalten und zu diesem Zeitpunkt auszudehnen. Wir verstehen unsere Unternehmensmission so, dass wir Medienorganisationen und Marken auf dem gesamten Globus bei der optimalen Nutzung ihrer Videoinhalte unterstützen wollen - durch Ausdehnung der Reichweite, Erhöhung der Nutzeranbindung und Förderung des Umsatzwachstums."



