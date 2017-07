von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Was war das? Industriedienstleister Bilfinger überrascht mit einer Gewinnwarnung. Nach einem kurzen Rückschlag legt der Aktienkurs jedoch wieder deutlich zu. Was läuft hier? Für das laufende Geschäftsjahr rechnen die Mannheimer jetzt nicht mehr mit einem operativen Gewinn. Zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...