Conzzeta: Zukauf im Geschäftsbereich FoamPartner

EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Vereinbarung Conzzeta: Zukauf im Geschäftsbereich FoamPartner 21.07.2017 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zukauf im Geschäftsbereich FoamPartner Conzzeta übernimmt Kunststoffgeschäft von Otto Bock

Zürich, 21. Juli 2017 - Conzzeta vermeldet die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des Kunststoffgeschäfts von Otto Bock. Der Abschluss der Transaktion wird im 2. Halbjahr 2017 erwartet, vorbehältlich regulatorischer Bewilligungen.

Das im niedersächsischen Duderstadt, Deutschland, domizilierte Kunststoffgeschäft von Otto Bock erwirtschaftete 2016 einen Nettoumsatz von rund 130 Millionen Euro mit einer für Conzzeta überdurchschnittlichen Profitabilität. Es beschäftigte per Ende 2016 weltweit gegen 430 Mitarbeitende. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die qualitativ hochwertigen Schaumstoffe, Schaumteile und Schaumsysteme von Otto Bock ergänzen bei Conzzeta die Schaumstofflösungen des Geschäftsbereichs FoamPartner. Die Transaktion umfasst auch die Übernahme sämtlicher Anteile des von Otto Bock und FoamPartner seit 2005 in China gemeinsam je hälftig betriebenen Joint Venture.

Das zu übernehmende Geschäft umfasst überwiegend Schaumstoffe für die Automobilindustrie zur Fahrzeuginnenraumverkleidung. Mit der Vereinbarung verbessert FoamPartner den Marktzugang für die eigenen Spezialitäten im Wachstumssegment "Mobility" und wird zu einem global führenden Anbieter von Polyurethan-basierten Schaumstoffen für moderne Mobilitätslösungen. Diese kommen zum Beispiel in der Automobil-, Nutzfahrzeug- oder Luftfahrtindustrie zum Einsatz, etwa als Anwendungen zur Schallabsorption, für thermische Isolierungen, Dichtungen, Dämpfungen oder Polsterungen. Dabei steht breites technisches Know How für kundenspezifisch entwickelte Schaumstoffe mit besonderen Eigenschaften zur Verfügung, etwa brandhemmende ultraleichte Anwendungen für energieeffiziente Fahrzeuge. Auch im Marktsegment "Living & Care" wird das Portfolio von Werkstoffen und Produkten für Geschäftskunden erweitert. Die Bereinigung der bestehenden Joint Venture-Struktur in China schafft die Voraussetzung, die dort bestehende starke Position für zusätzliches Wachstum zu nutzen.

Die zu übernehmenden Produktionsstandorte in Duderstadt (D), Rochester Hills (MI, USA) und Changzhou (China) ergänzen die bestehenden Produktionsstandorte von FoamPartner und verbreitern den Footprint in den definierten Wachstumsregionen. Die aus der Transaktion resultierenden Grössenvorteile erlauben die verstärkte Fokussierung des Vertriebs und ermöglichen Synergien in der Beschaffung sowie punktuell aus der Zusammenführung der Organisationen.

Michael Willome, Conzzeta Group CEO, kommentiert: "Die Transaktion ist ein weiterer konsequenter Schritt zur Internationalisierung der Conzzeta Gruppe; die Verbreiterung der Präsenz in Asien und Nordamerika eröffnet zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Mit dem weitgehend komplementären Produktportfolio von Otto Bock können wir den Umsatz von FoamPartner beinahe verdoppeln und so unsere Marktposition deutlich stärken."

Prof. Hans Georg Näder, Vorsitzender der Geschäftsführung und Geschäftsführender Gesellschafter der Otto Bock Holding & Co. KG, kommentiert: "Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe kamen für uns nur Premiumpartner in Betracht, die das Kunststoffgeschäft kennen und nachhaltig ausbauen - und so auch den Standort Duderstadt weiterentwickeln. Wir sind froh, mit Conzzeta den idealen, langfristig orientierten Käufer gefunden zu haben und sind überzeugt, dass die Verbindung mit FoamPartner auch im bestmöglichen Interesse der Mitarbeitenden ist."

Für Rückfragen: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com

Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Zuverlässigkeit und eine langfristige Perspektive. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzten sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Sportartikel, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Glasbearbeitung. Conzzeta ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CGLSFECLBU Dokumenttitel: Zukauf im Geschäftsbereich FoamPartner

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

594533 21.07.2017 CET/CEST

ISIN CH0244017502

AXC0025 2017-07-21/07:01