Der Streit zwischen Apple und Qualcomm ist am Ende nur eine Machtdemonstration. Beide Firmen sind nur miteinander erfolgreich. Und das Verkaufsverbot, das der Chiphersteller anstrebt, muss der iPhone-Fan nicht fürchten.

Für viele Anwälte dürfte der Patentstreit zwischen Apple und dem Chiphersteller Qualcomm das sein, was für Fußballfans das Finale einer Weltmeisterschaft ist: eine spannende Angelegenheit mit vielen Wendungen, bei der viel Geld auf dem Spiel steht. Nachdem sich beide Konzerne seit Monaten in den USA einen verbitterten Patenkrieg liefern, ist Qualcomm jetzt auch hierzulande vor Gericht gezogen. Der Chiphersteller will, dass in Deutschland keine Apple-Telefone mehr eingeführt werden dürfen. "Beide Unternehmen verfolgen mit ihren Klagen Ziele, die über den konkreten Streit hinausgehen", sagt Thomas Adam, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz von der internationalen Wirtschafskanzlei Simmons & Simmons. Die Firmen seien nicht zuletzt PR-Profis und wollten nur die Bevölkerung von ihrer jeweiligen Ansicht überzeugen.

Zum Hintergrund: Seit Januar streiten Apple und Qualcomm, dessen Chips in vielen Smartphones für Funkverbindungen sorgen, in den USA vor Gericht. Zuerst hatte der iPhone-Hersteller geklagt. Sein Vorwurf: Qualcomm würde für seine Lizenzen zu hohe Gebühren verlangen. Der Chiphersteller aus San Diego erzielt einen wichtigen Teil seines Umsatzes mit diesem Lizenzgeschäft. Qualcomm reagierte mit einer Gegenklage und warf Apple vor, Tatsachen zu verfälschen. Die Reaktion des iPhone-Herstellers: eine Ausweitung der Klage. Dabei bezeichnete Apple das Geschäftsmodell des Chipherstellers sogar als "illegal". "Da wird mit harten Bandagen gekämpft", sagt Adam.

Dass Qualcomm jetzt in Deutschland ...

