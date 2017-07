The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0837064731 AFR. DEV. BK 12/19 MTN BD03 BON TRY N

CA XFRA XS0848656483 NORDIC INV.BK 12/19 MTN BD03 BON TRY N

CA XFRA XS1061472566 INTL FIN. CORP. 14/19 BD03 BON TRY N

CA XFRA XS1066978419 WORLD BK 14/18 MTN BD03 BON TRY N

CA XFRA XS1094769947 WESTPAC BKG 14/18 MTN BD03 BON TRY N

CA XFRA XS1106496067 KOMMUNALBK 14/21 FLR REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1332316337 INTL FIN. CORP. 15/25 ZO BD03 BON TRY N

CA XFRA XS1602130947 LEVI STRAUSS 17/27 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1652855815 VODAFONE GRP 17/27 MTN BD03 BON EUR N

CA 4SVE XFRA AU000000FLC5 FLUENCE CORP. LTD EQ00 EQU EUR N

CA DCR1 XFRA CA2435642004 DECLAN RESOURCES EQ00 EQU EUR N

CA 6E9 XFRA CA26873J1075 EMX ROYALTY CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 0UAA XFRA CA6094421089 MONITOR VENTURES INC. EQ00 EQU EUR N

CA XFRA FR0013266087 KORIAN 17-UND. CV FLR EQ00 EQU EUR N

CA QDVX XFRA IE00BYYHSM20 ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD EQ00 EQU EUR Y

CA QDVW XFRA IE00BYYHSQ67 ISHSII-MSCI WL.QUA.DV.DLD EQ00 EQU EUR Y

CA QDVY XFRA IE00BZ048462 ISHSII-DL FR BD ETF DLUD EQ00 EQU EUR Y

CA 1KA XFRA US00972L1070 AKCEA THERAP. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 1221 XFRA US23666P1012 DARE BIOSCIENCES DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA VI4 XFRA US92214X1063 VAREX IMAGING CORP DL-,01 EQ00 EQU EUR N