FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA AU000000EMC6 EMEFCY GROUP LTD

XFRA CA29843R1001 EURASIAN MINERALS INC.

0UA XFRA CA0303701001 AMERICAN VANADIUM CORP.

122 XFRA US15708Q1058 CERULEAN PHARMA DL-,0001

2MO XFRA CA03765B1040 APIVIO SYSTEMS

DCR XFRA CA2435641014 DECLAN RESOURCES INC.

39G XFRA AU000000ZMI8 ZINC OF IRELAND