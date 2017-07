Von Joanne Chiu

HONGKONG (Dow Jones)--Der Hongkonger Mischkonzern Dah Chong Hong Holdings will sein Autohändlernetzwerk in China ausbauen und hat dazu Firmen gekauft, die dort Fahrzeuge von Mercedes-Benz and Audi vertreiben. Dah Chong Hong, neben Vertrieb und Reparatur von Kraftfahrzeugen auch in der Logistik und Lagerhaltung aktiv, wird insgesamt 920,8 Millionen Yuan, umgerechnet 117,62 Millionen Euro, bezahlen.

Die gekauften Unternehmen betreiben zwei Mercedes-Benz-Autohäuser in der Provinz Zhejiang in den Städten Cixi und Ninghai. Zudem erhält Dah Chong Hong Holdings das Recht, drei weitere Mercedes-Benz-Niederlassungen in den Städten Yuyao, Fenghua und Cixi neu zu eröffnen. Dafür werden 807,68 Millionen Yuan gezahlt.

Außerdem wird der Mischkonzern 113,12 Millionen Yuan für eine Audi-Niederlassung in Cixi zahlen.

July 21, 2017

