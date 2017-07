Der Softwareriese SAP will den Aktionären in diesem Jahr bis zu 500 Millionen Euro über den schon angekündigten Aktienrückkauf zukommen lassen. Wegen anhaltend hoher Nachfrage nach dem Flaggschiffprodukt S4/Hana hob SAP die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an um 100 Millionen Euro auf 23,3 bis 23,7 Milliarden Euro. ...

