Paris (ots/PRNewswire) - Fragrance Du Bois, französischer Anbieter von Luxusparfüm, hat die nächste Phase in seiner weltweiten Expansionsstrategie verkündet. Dazu wurde eine Liefervertrag mit dem neuen Hersteller von Hautpflegeprodukten und Zubehör Oud Essentials unterzeichnet.



Foto - https://photos.prnasia.com/prnh/20170705/1890489-1-a



Foto - https://photos.prnasia.com/prnh/20170705/1890489-1-b



In den kommenden drei Jahren wird Fragrance Du Bois reines Oud-Öl im Wert von ungefähr 50 Mio. USD sowie Angi-Aging- und Wellnessprodukte an einen andere individuelle und innovative Marke liefern, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Hautpflegeindustrie zu revolutionieren.



Fragrance Du Bois und Oud Essentials haben einen exklusiven, rollierenden Liefer- und Herstellungsvertrag über 15 Jahre unterzeichnet, der auf dem Ethos der vertikalen Integration aufbaut, das heute in einem branchenführenden Geschäftsmodell eine Schlüsselrolle spielt.



Die Welt des milliardenschweren internationalen Parfümgeschäfts ist Neuland für Fragrance Du Bois. Aber das Unternehmen hat sich in sehr kurzer Zeit eine treue Fangemeinde geschaffen und stellt jetzt seine beträchtliche Expertise einer anderen Marke zur Verfügung, die sich von der Masse abhebt und die Leidenschaft für innovative Produkte, die sich an anspruchsvolle und aufgeklärte Verbraucher richten, teilt.



Oud Essentials wird seine exklusiven und revolutionären Produkte zunächst in der Schweiz, GB, Singapur und Malaysia produzieren und im Juli 2017 Waren im Wert von 8 Mio. USD in Empfang nehmen.



Oud Essentials ist die Idee des galenischen Apothekers Jean-Marc Dufat und stellt heute ein breites Spektrum an Hautpflegeprodukten und Zubehör her, die zum ersten Mal in der Geschichte aus 100 % reinem, organischem, nach ethischen Grundsätzen und auf Basis einer nachhaltigen Forstwirtschaft produziertem Oud bestehen -- die magische und mystische Substanz, die den meisterhaften Kreationen von Fragrance Du Bois zugrunde liegt.



Oud wird seit Jahrtausenden von zahllosen Kulturen, Zivilisationen und Religionen verehrt. In den letzten fünf Jahren hat der wissenschaftlichen Beirat von Fragrance Du Bois seine vielfältigen Anwendungsbereiche und Wirkungspotenziale erforscht. 2015 schlug Jean-Marc Dufat eine Kollaboration vor, die die erstmalige Verwendung von Oud im Bereich der Hautpflege vorsah. Fragrance Du Bois zögerte nicht lange und investierte an Standorten in GB, Singapur, Frankreich und der Schweiz massiv in Forschung und Entwicklung, um die Marke zu stärken.



Oud Essentials -- 'The Real Oud Company' -- wird seine Rohstoffe über die gleiche nachhaltige Lieferkette beziehen, aus der auch das hochwertige Oud von Fragrance Du Bois stammt. Die geteilte Firmenphilosophie wird bei Verbrauchern und Oud-Begeisterten rund um den Globus gleichermaßen ankommen: 'Gewissenhafter Luxus'.



Die Produktpalette von Oud Essentials wird unter anderem Seren und Cremes umfassen, die für alle Hautarten und Altersgruppen geeignet sind. Ein revolutionäres Zweiphasenöl kombiniert die besten Eigenschaften von wasser- und ölbasierten Rezepturen für bemerkenswerte Resultate. Das Oud selbst ist nachweislich reich an Antioxidantien, die dem Alterungsprozess entgegenwirken. In Kombination mit anderen hochqualitativen Inhaltsstoffen entstand eine Produktlinie, die auf dem Markt für Hautpflegeprodukte Begeisterung hervorrufen wird.



Kontrollierte Herkunft und Nachhaltigkeit sind sowohl für Fragrance Du Bois als auch für Oud Essentials unerschütterliche Grundwerte. Von dem auf 15 Jahre angelegten Liefervertrag wird die wachsende Verbrauchergemeinde profitieren, die einerseits auf überragende Produktqualität Wert legt, aber andererseits ein Bewusstsein dafür hat, woher die Produkte stammen und von wem und wie sie hergestellt wurden.



Hinweise an Redakteure:



OTS: Fragrance Du Bois newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115474 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115474.rss2



Pressekontakt: erhaltenSie von: Marine Adenin Country Manager, Europa Tel.: +41 228 199 427 E-Mail: marine.adenin@fragrancedubois.com Informationen zu Fragrance Du Bois Fragrance Du Bois ist ein Nischenanbieter von Luxusparfüm, das von Parfümexperten aus reichhaltigen natürlichen Essenzen in der französischen Tradition von Grasse hergestellt wird, die auf das 17. Jahrhundert zurückgeht. Die Meisterkreation von Fragrance Du Bois ist sein unverwechselbares Oud, das ein Gefühl von ultimativen Luxus vermittelt. Fragrance Du Bois verarbeitet nur Oud von seinen eigenen nachhaltig bewirtschafteten Plantagen und garantiert eine ethische und nachhaltige Forstwirtschaft. Informationen zu Oud Essentials Oud Essentials ist eine neue Marke, ein neues Gesicht und ein neuer Name in der Hautpflegeindustrie auf Basis der bemerkenswerten Eigenschaften und Qualitäten von Adlerholz und Oud. Daraus entsteht eine Produktlinie für die Hautpflege, die eine gesunde Lebensweise fördert und für eine Tradition steht, die mehrere Tausende Jahre zurückreicht. Oud Essentials verwendet in seiner Produktlinie ausschließlich Oud aus nachhaltiger Forstwirtschaft, das nach ethischen Grundsätzen produziert wird und von CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) uneingeschränkt zugelassen und zertifiziert wurde. View original content:http://www.prnewswire.com/news-releases/fragran ce-du-bois-drangt-in-den-markt-fur-hautpflegeprodukte-mit-100--reinem -oud-ol-300492150.html