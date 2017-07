PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Infineon von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Hersteller von Energie-Halbleitern müssten die GaN/SiC-Powertransistoren in ihren Produkten der nächsten Generation berücksichtigen, schrieb Analyst Jerome Ramel in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Infineon sei auf diesen Wandel vorbereitet, aber die Wettbewerber ebenfalls. Für den deutschen Chipproduzenten sehe er mehr Bedrohungen als Chancen./ajx/la

Datum der Analyse: 21.07.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006231004

AXC0043 2017-07-21/08:41