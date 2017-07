Liebe Leser,

insbesondere zum Jahresbeginn 2016 wollte die Aktie von American Express keiner haben. Das Papier fiel auf rund 50 US-Dollar, nachdem es in 2014 noch über 90 US-Dollar wert war. Doch wer damals zugeschlagen hat, konnte in der Spitze über 70 Prozent Kursplus verbuchen. In den aktuellen Quartalszahlen taucht dagegen erneut ein Name auf, der den Aktionären von American Express bisher das Fürchten lehrte: Costco.

Rekordhoch unerreichbar?

Costco ... (Sebastian Steyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...