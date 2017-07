Tagesgewinner war am Donnerstag Hanwha Q Cells mit 4,24% auf 9,09 (552% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 28,21%) vor Gerry Weber mit 3,61% auf 11,06 (238% Vol.; 1W 8,22%) und Hella Hueck & Co mit 3,55% auf 47,00 (228% Vol.; 1W 6,15%). Die Tagesverlierer: Cargotec mit -6,71% auf 52,85 (282% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,12%), CytoTools mit -6,69% auf 11,15 (22% Vol.; 1W 7,52%), Qualcomm Incorporated mit -4,95% auf 53,97 (307% Vol.; 1W -4,02%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (35707,55 Mio.), HSBC Holdings (26529,2) und GlaxoSmithKline (21189,89). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Hanwha Q Cells (552%), Sixt (362%) und Qualcomm Incorporated (307%). Die beste Aktie in der...

