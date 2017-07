SIE - SIEMENS STOPPT LIZENZABKOMMEN FÜR RUSS. KRAFTWERKSAUSRÜSTUNG FRE - FRESENIUS SE BERUFT EMPEY ZUM CFO, ÜBERNIMMT AM 1. AUGUST HDD - Heidelberger Druck will mittelfristig Dividende zahlen: CEO SRT3- SARTORIUS H1 BER. NETTOGEWINN €70,9 MIO , SARTORIUS BESTÄTIGT GJ AUSBLICK DBK - John Cryan, Vorstandschef der Deutschen Bank, hat unmissverständlich klargemacht, dass ein großer Teil des Wertpapiergeschäfts nach Frankfurt umziehen wird. Das sorgt für Ärger in London. Die Bank plant ein neues Buchungszentrum für den Wertpapierhandel in Frankfurt, in dem große Teile des Europageschäfts mit Firmenkunden abgewickelt werden sollen. Davon wären zwischen 18.000 und 20.000 Kundenkonten betroffen. Auch die damit verbundenen Überwachungs- und...

