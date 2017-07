Anlagegrundsatz 3: Zinseszinsen können wunder bewirken

Marktkommentar

Zinseszinsen können wunder bewirken

Zinseszinsen wurden bereits als das achte Weltwunder bezeichnet. Ihre Macht ist so groß, dass Ihre Renditen massiv darunter leiden können, wenn Sie ein paar Jahre lang nicht sparen und nicht am Wachstum teilhaben. Wenn Sie mit 25 beginnen, 5.000 Euro pro Jahr in eine Anlage zu investieren, die jährlich 5 % wächst, haben Sie im Alter von 65 Jahren fast 300.000 Euro mehr Kapital zur Verfügung, als wenn Sie erst mit 35 beginnen, obwohl Sie insgesamt nur 50.000 Euro mehr investiert haben.

