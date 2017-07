Die Zumtobel Gruppe (ISIN: AT0000837307) lädt ihre Aktionäre zur Hauptversammlung am Freitag nach Dornbirn. Der österreichische Lichtkonzern will für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro ausbezahlen. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre 0,20 Euro. Dies entspricht einer Anhebung um 15 Prozent. 2015 lag die Dividende bei 0,22 Euro. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 16,99 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...