Amazon und Microsoft haben es bereits vorgemacht und sind auf neue Allzeithochs ausgebrochen. Alphabet hängt den beiden Tech-Konkurrenten in Sachen neuer Kursrekorde zwar etwas hinterher, dafür zeigt sich bei den ehemaligen Google-Papieren jetzt ein interessantes Chartbild, das die 1.000-USD-Marke noch einmal in Reichweite rücken lässt. Fokus Wallstreet ist ein Ausblick rund um Themen zum US Markt. Aus charttechnischer Sicht analysiert Sebastian Hoffmann aktuell spannende Werte.