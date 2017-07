Der verschuldete Metallurgie-Konzern SKW vermeldet, dass verschiedene Banken ihre Forderungen gegen SKW verkaufen wollen. Der Verkauf ist ein Schritt infolge der massiven Restrukturierung des Unternehmens.

Am Donnerstag hatte der Metallurgie-Konzern SKW, der einst im SDAX notierte, seine Aktionäre offenbar mal positiv überrascht. Am Nachmittag meldeten die Münchner, dass verschiedene Banken ihre Forderungen gegen SKW an den Finanzinvestor Speyside Equity verkaufen wollen.

SKW leidet unter hohen Schulden. Zuletzt hatte das Unternehmen nur noch gerettet, dass die Banken sich für einen begrenzten Zeitraum bereiterklärten, ihre Forderungen nicht fällig zu stellen. Dem Vorstand war es über Monate nicht gelungen eine Umschuldung auszuhandeln. Der Verkauf der Forderungen erschien manchen Aktionären da wohl wie ein Befreiungsschlag.

Es handele sich um einen " Durchbruch bei unseren gemeinsamen Anstrengungen, mit einer gesunden Bilanz und deutlich gestärktem Eigenkapital SKW auf dem Weltmarkt nachhaltig repositionieren zu können", sagte SKW-Chef Kay Michel. Der Kurs stieg nach der Meldung zeitweise um bis zu sieben Prozent. Für so viel Euphorie gibt es allerdings keinen Grund. Der Verkauf der Forderungen ist nur ein Schritt in einem mehrstufigen Restrukturierungsprozess. Nach Informationen der WirtschaftsWoche stehen weitere Maßnahmen im Raum, durch die die bisherigen Aktionäre fast vollständig enteignet werden könnten.

Die Geschichte der SKW ist lang und fast ausschließlich traurig. Der berühmt-berüchtigte Investor Peter Löw übernahm 2004 über seine Beteiligungsgesellschaft Arques die Metallurgiesparte der Degussa. Zwei Jahre später brachte er sie unter dem Namen SKW an die Börse. Seitdem ging es mit dem Unternehmen steil bergab. Schwerwiegende strategische Fehlentscheidungen sorgten dafür, dass die Aktionäre bis heute einen Kursverlust von ...

