Die Begrüßung zur 16. Hausmesse nutzte Illig-Geschäftsführer Karl Schäuble dazu, den Anwesenden die wichtigsten Eckdaten zur wirtschaftlichen Entwicklung des Thermoformanlagen-Herstellers zu nennen. Demnach wuchs der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2016 um rund 10 Prozent, so viel wie im Jahr davor. Auch für das aktuelle Jahr rechnet Schäuble damit, dass Illig stärker wächst als die Branche insgesamt. Die Grundlage dafür ist seiner Ansicht nach gelegt: Die Produktion im neuen Werk in Indien läuft planmäßig und das Trainingscenter in China nimmt seinen Betrieb noch in diesem Jahr auf. Maschinenseitig sorgen insbesondere die Formfüllschließ-Anlagen (FFS), optional in Kombination mit Inmould-Labeling (IML-T), für Wachstum. "Die FFS-Anlagen sind für uns ein Technologieträger", bekräftigt Schäuble die Rolle der komplexen Thermoformlinien, wie der Form-, Füll- und Schließmaschine FSL 48 mit mehrspurigem Füller und integrierter In-Mold-Labeling-Station.

Form-, Füll-, Schließanlage für Molkereien

Die FSL 48 ist auf die Anforderungen in der Molkereiindustrie ausgerichtet. So lässt sich der auf 'Cleaning in Place" (CIP) und 'Sterilisation in Place" (SIP) konstruierte mehrspurige Füller so ausstatten, dass er den Hygieneanforderungen der Lebensmittelindustrie bis hin zur Hygieneklasse V nach VDMA (hygienische Abfüllmaschinen) entspricht. Die Hygienestufen der Maschine reichen vom Formen mit steriler Luft über eine geschlossene Füllstrecke bis hin zum Entkeimen der Deckelfolie mit UVC-Bestrahlung oder H2O2. In der Aseptik-Version werden die geformten Becher zusätzlich innen mit H2O2-Dampf besprüht und anschließend mit heißer Sterilluft getrocknet. All das erfolgt innerhalb des geschlossenen Aseptik-Moduls bestehend aus Füllstrecke und Füller, ohne die restliche Maschine oder Umgebung zu belasten. Was die Folienmaterialien angeht, lassen sich auf der FSL 48 die gängigen und für FFS-Linien geeigneten Folienmaterialien verarbeiten. Dazu gehören ...

