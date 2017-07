LONDON (dpa-AFX) - In der Finanzbranche steht nach dem britischen Unternehmen Worldpay ein weiterer Wirecard -Konkurrent vor der Übernahme. Die Finanzinvestoren Blackstone und CVC wollen Worldpays Rivalen Paysafe kaufen, wie das umworbene Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Das Gebot von 590 Britischen Pence je Aktie bewerte Paysafe mit insgesamt 2,9 Milliarden Pfund (3,3 Mrd Euro). Der mit gut 10 Prozent der Anteile größte Paysafe-Aktionär, der Vermögensverwalter Old Mutual Global Investors, unterstützt die vorläufige Offerte der Finanzinvestoren.

Erst Anfang Juli hatte der Zahlungsabwickler Vantiv aus den USA die Übernahme seines Konkurrenten Worldpay angekündigt. Vantiv will für das Unternehmen insgesamt 7,7 Milliarden Pfund bezahlen. Die Paysafe-Nachricht entfachte neue Übernahmefantasie und hat die Aktien des im TedDax notierten Zahlungsdienstleisters Wirecard am Morgen angetrieben./stw/stk

ISIN DE0007472060 GB0034264548 GB00BYYK2V80

