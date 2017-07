BEIJING (IT-Times) - Schon im Vorjahr wurden Gerüchte laut, wonach Apple an einem selbstfahrenden Elektroauto mit dem Namen "Projekt Titan" tüftelt. Nun soll Apple auch an entsprechenden Batterien für Elektroautos arbeiten. Apple hat inzwischen bestätigt, dass das Unternehmen an autonomen Fahrzeugtechniken...

