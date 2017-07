Kakao bildete in den letzten Monaten um 1800 US-Dollar einen mehrmals getesteten und tragfähigen Boden aus. Von dieser Unterstützung könnten die Notierungen in der nächsten Zeit einen erneuten Anstieg wagen, nachdem sie in diesem Jahr noch nicht über 2281 US-Dollar hinauskamen.

Nachdem der Kakao Future von August bis April vergangenen Jahres eine deutliche Abwärtsbewegung durchlaufen und sich von einstigen Preisen um 3000 US-Dollar verabschiedet hatte, bildete sich in den letzten Monaten ab April um 1800 US-Dollar ein tragfester, in den folgenden Monaten mehrmals getesteter Boden als Unterstützung aus. Von diesem stießen sich die Notierungen nach ihrem letzten Test im Juli erneut nach oben ab und notieren derzeit um 1950 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...