Die Aktie des IT-Systemhauses Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, tauchte am Vortag wieder kräftig ab. Per Handelsschluss um 1,00% auf 113,50 Euro. Die Aktie kann sich aber im kleinen Trendkanal halten. Rutscht der Titel hier nach unten ab, dürfte der Rücklauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...