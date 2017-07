...und tat es auch! Mit einem Gewinnplus von 7,5 % wurden die Prognosen spürbar geschlagen. 11,1 % Umsatzwachstum zeigten eine leicht abgeschwächte Dynamik zum Vorquartal, gehen aber völlig in Ordnung. Im ersten Halbjahr ist Krones organisch um 10,1 % gewachsen. Das muss man erst mal schaffen. Auch der Auftragseingang zeigt mit 11 % in die richtige Richtung. Tendenziell rechnen wir aufgrund des Effizienzsteigerungsprogramms mit weiter steigenden Margen, was eine Anhebung des Ziele auf 130 € erlaubt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily. Sollten Sie die AB-Daily nicht abonniert haben, lesen Sie bitte bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de weiter.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info