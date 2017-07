Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-21 / 09:28 +++ Pressemitteilung +++ zur sofortigen Veröffentlichung *German Startups Group im ersten Halbjahr 2017 * *wieder mit deutlichem Gewinn* *Berlin, 21. Juli 2016 - *Die German Startups Group, aktivster privater Venture-Capital-Investor in Deutschland im Zeitraum seit 2012 (CB Insights 2015 PitchBook 2016), war nach vorläufigem Zwischenabschluss im ersten Halbjahr 2017 wieder profitabel (IFRS Konzern ungeprüft). Die German Startups Group erzielte im Berichtszeitraum laut vorläufigen Halbjahreszahlen einen Netto-Konzerngewinn von etwa 2,2 Mio. Euro (Gesamtjahr 2016: -3,5 Mio.). Das entspricht einem Nettogewinn von etwa 0,19 Euro je Aktie. Der Gewinn der German Startups Group im ersten Halbjahr ist erstmals überwiegend auf realisierte Veräußerungsgewinne zurückzuführen. Die kurzfristigen Vermögenswerte liegen bei über 10 Mio. Euro oder rund 0,85 Euro pro Aktie. Der Buchwert des Eigenkapitals beläuft sich auf über 30 Mio. Euro oder 2,50 Euro pro Aktie (exklusive Anteil der Minderheitsgesellschafter der Exozet). Darin nicht enthalten sind stille Reserven, insb. bzgl. des Werts der Mehrheitsbeteiligung Exozet, die entsprechend den IFRS noch zu ihrem Wert bei Erstkonsolidierung am 30.06.15 bilanziert wird, seither aber deutlich gewachsen und profitabel geworden ist. *Investor Relations Kontakt German Startups Group* Marcel Doeppes Mail: ir@german-startups.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: German Startups Group GmbH & Co. KGaA Schlagwort(e): Finanzen 2017-07-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group GmbH & Co. KGaA Tempelhofer Damm 2 12101 Berlin Deutschland Telefon: +49.30.6098890.80 Fax: +49.30.6098890.89 E-Mail: info@german-startups.com Internet: www.german-startups.com ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 594589 2017-07-21

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2017 03:28 ET (07:28 GMT)