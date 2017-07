Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit einem kleinen Plus gestartet. Dabei sind vor allem die schwergewichtigen Novartis eine Stütze. Stark gesucht sind Swiss Re und Lonza. Zu den Verlieren gehören nach Zahlen Swatch und erneut ABB. Die Vorgaben von den wichtigsten Überseebörsen sind wenig berauschend. Makroseitig ist im weiteren Handelsverlauf kaum mit Impulsen zu rechnen, die Agenda ist diesbezüglich leer.

Die Stimmung wird im Handel als angespannt beschrieben. Die Äusserungen von EZB-Chef Mario Draghi vom Vortag hätten nicht gereicht, um die Investoren mit Blick auf eine eventuelle leichte geldpolitische Straffung zu beruhigen, hiess es. Zudem würden Berichte über eine Ausweitung der Russland-Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller gegen die Trump-Regierung für eine gewisse Nervosität sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr um 0,04% im Plus auf 9'031,20 Punkte und hat damit seit dem Start etwas eingebüsst. Auf Wochensicht resultiert eine stabile Entwicklung. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,05% auf 1'432,87 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,01% auf 10'286,27. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 14 im Plus, elf im Minus und fünf unverändert.

Unter Beobachtung stehen nach Zahlenvorlage Swatch, die 0,2% verlieren und damit die Verluste aus der Eröffnungsphase deutlich eingrenzen. Der ...

