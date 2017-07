HAMBURG/HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der langjährige Adidas-Chef Herbert Hainer will laut einem Pressebericht nicht in den Aufsichtsrat des Sportartikelkonzerns. Damit stehe er auch nicht für die Nachfolge von Aufsichtsratschef Igor Landau zur Verfügung, berichtete das "Manager Magazin" am Freitag. Hainer habe sich dazu auf Anfrage nicht äußern wollen. Zwei Personalberater seien mit der Suche nach möglichen Nachfolgern beauftragt, schreibt das Magazin.

Als früherer Vorstandschef galt der 63-jährige Hainer als natürlicher Kandidat für den Chefposten im Aufsichtsrat. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Landau (73) tritt zur Hauptversammlung 2019 ab. Die vorgesehene Abkühlungsphase von zwei Jahren hätte Hainer dann hinter sich. Hainer sitzt unter anderem in den Aufsichtsräten der Dax-Konzerne Lufthansa und Allianz./stw/fbr

