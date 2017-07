Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 21.07.2017 Kursziel: 4,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 17.2.2017, Hochstufung von Reduce auf Add Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,20 auf EUR 4,30. Zusammenfassung: Der Investor aus Singapur hat sein Optionsrecht aus der Optionsanleihe, die SFC Energy im Oktober 2016 ausgegeben hatte, ausgeübt. SFC erhält Barmittel in Höhe von EUR0,4 Mio. und stärkt ihr Eigenkapital. Seit der Veröffentlichung der ermutigenden Q1-Zahlen (Umsatz: +27% J/J) im Mai hat SFC positive Nachrichten aus verschiedenen Geschäftsbereichen gemeldet. Der hohe Q1-Auftragsbestand und der relativ stabile Ölpreis weisen auf ähnlich gute Q2-Zahlen hin. Wir erhöhen unser Kursziel leicht auf EUR4,30 (bisher: EUR4,20) und bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 4.20 to EUR 4.30. Abstract: The Singaporean investor exercised the option bond issued by SFC Energy in October 2016. SFC receives EUR0.4m in cash and bolsters its equity. Since publication of encouraging Q1 figures (revenue: +27% y/y) in May, SFC has generated positive newsflow in various business segments. The high Q1 order backlog and relatively stable oil price hint at similarly good Q2 figures. We slightly increase our price target to EUR4.30 (previously: EUR4.20) and reiterate our Add rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15413.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

