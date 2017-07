Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Bundesland Rheinland-Pfalz, hat am Vortag einen weiteren Angriffsversuch auf den Widerstand bei 84,00 Euro unternommen. Bereits um 83,30 Euro setzten aber Verkäufe ein und drückten den Titel wieder kräftig nach unten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...