Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe unterzeichnet. Damit kann die Ehe für alle in Kraft treten: Nach dem Bundesgesetzblatt könnten ab Oktober dieses Jahres Homo-Ehen in Deutschland geschlossen werden.

Der Gesetzentwurf war vor der Sommerpause des Bundestages am 30. Juni mit den Stimmen von SPD, Linken und Grünen auf die Tagesordnung der letzten Sitzung gesetzt und mit 63,1 Prozent (393 Stimmen) verabschiedet worden. Zuletzt gab es Medienberichten zufolge Spekulationen, ob Steinmeier mit der Unterzeichnung wartet, da verfassungsrechtliche Bedenken laut wurden.