Die SAP SE zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Unternehmenssoftwarelösungen, die die verschiedenen Prozesse innerhalb der Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg organisieren. Das Portfolio umfasst Geschäftsanwendungen für große und mittelständische Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgroße Firmen. Am 20. Juli 2017 brachte SAP neue Zahlen für das erste Halbjahr. Ausblick für 2017 durch erfolgreiche ERP-Plattform angehoben Nach einem starken zweiten Quartal wird SAP optimistischer und hebt seinen Ausblick für das laufende Jahr leicht an. Wie SAP mitteilte, stieg der Umsatz um circa 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 5,78 Milliarden Euro an. Allerdings blieb der...

