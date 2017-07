Man hatte sehr den Eindruck, dass die großen Akteure am Terminmarkt den Willen hatten, die Commerzbank-Aktie (ISIN DE000CBK1001) zum heutigen Verfall der Juli-Optionen bei 11 Euro abzurechnen. Das ging schief. Die Aktie ist einer der Verlierer der gestrigen EZB-Aussagen. Denn da machte Mario Draghi klar:

Eine Abkehr von der Niedrigzinspolitik steht vorerst nicht an. Selbst der Termin, an dem man das erstmals diskutieren sollte, stünde erst an, so Draghi. Und von da bis zur Umsetzung kann es dauern. Lange. Also vorerst kein komfortableres Zinsniveau für die Banken. Bleibt die Hoffnung, dass die Quartalszahlen nebst Perspektive für das zweite Halbjahr gut ausfallen werden. Es könnten jetzt jederzeit vorläufige Zahlen kommen. Aber das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...