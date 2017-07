Unterföhring (ots) -



- Auftakt der Bayreuther Festspiele 2017 live: Neuinszenierung von "Die Meistersinger von Nürnberg" am 25. Juli auf Sky Arts HD sowie auf Sky 1 - Auch auf Abruf auf Sky Go und Sky On Demand sowie mit Streaming-Dienst Sky Ticket - Exklusives Live-TV-Event rund um die Ausstrahlung: Kulturjournalist Axel Brüggemann gibt mit "Bayreuth - Die Show" exklusive Einblicke und spannende Hintergründe zum Festspiel-Auftakt - Talk-Gäste: u.a. Ina Müller, Jasper, Thomas Hermanns, Wigald Boning, Fritz von Thurn und Taxis sowie Opernsänger der Bayreuther Festspiele - Sky Arts Sonderprogrammierung rund um die Live-Übertragung mit Wagner-Dokus und Wiederholung von "Der Ring des Nibelungen" 2016 (ab 22.07.)



Unterföhring, 21. Juli 2017 - Kommenden Dienstag, den 25. Juli, ist es soweit: Politprominenz, Adelige und Wagnerianer finden sich am Grünen Hügel ein, um gemeinsam die glamouröse Eröffnung der Bayreuther Festspiele 2017 zu begehen. Mit Spannung erwartet wird die Neuinszenierung von "Die Meistersinger von Nürnberg" unter der Regie von Barrie Kosky, dem Intendanten der Komischen Oper Berlin. Und Sky Zuschauer sind live dabei.



Ob linear bei Sky Arts HD sowie Sky 1, als auch auf Abruf mit Sky Go, Sky On Demand und zudem auch ohne lange Vertragslaufzeit auf Sky Ticket mit Entertainment Monatsticket, überträgt Sky ab 15 Uhr den Auftakt der Bayreuther Festspielzeit 2017.



"Bayreuth - Die Show" - Gäste des exklusiven Talk-Formats: Neben dem medial besonders beachteten Schaulaufen der prominenten Gäste sowie der Eröffnungspremiere dürfen sich Sky Zuschauer auch dieses Jahr auf ein exklusives, mehrstündiges Live-Talk-Format freuen, moderiert von Musikjournalist und Wagner-Biograph Axel Brüggemann: "Bayreuth - Die Show" verspricht exklusive Einblicke in den Bayreuther Opern-Betrieb, spannende Hintergrundinformationen, unorthodoxe Blickwinkel und Talkgäste, die kein Blatt vor den Mund nehmen.



Mit dabei im Sky Studio direkt auf dem Festspielhügel sind die Musikerin und Moderatorin Ina Müller, Sänger Jasper, die Comedians Thomas Hermanns und Wigald Boning sowie Fußball-Experte und Opern-Fan Fritz von Thurn und Taxis.



Thomas Hermanns verspricht sich von den "Meistersingern" in erster Linie "sehr gute Unterhaltung": "Barrie Kosky ist ein Spitzenregisseur, der nie langweilt. Ich habe fast alle seine Inszenierungen in Berlin gesehen und er wird sicher "seinen" Wagner nicht deutsch-schwer sondern australisch-abwechslungsreich inszenieren (...)." Und Wigald Boning, der bereits letztes Jahr zu Gast im Bayreuther Sky Arts Studio war, ergänzt: "Die Meistersinger (und den Sängerkrieg auf der Wartburg) verwende ich seit einigen Jahren gerne als Argument gegen den Unsinn der vielen Castingshows im Fernsehen (...)."



Sky Arts Moderator Brüggemann wird außerdem den Direktor des Richard-Wagner-Museums Dr. Sven Friedrich, sowie die Opernsänger René Pape ("Tristan und Isolde", Marke), Stefan Vinke ("Siegfried", derselbe), Nadine Weissmann ("Das Rheingold", Erda) und Camilla Nylund ("Die Walküre", Sieglinde) live im Studio begrüßen. Ergänzt wird "Bayreuth - Die Show" von Ensemble-Interviews mit Regisseur Barrie Kosky, Michael Volle (Hans Sachs), Johannes Martin Kränzle (Beckmesser), Klaus Florian Vogt (Walther von Stolzing), Anette Schwanewilms (Eva, Pogners Tochter) sowie Bayreuths Bürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe. Begleitet von Korrepetitor Thomas Lausmann ergeben die Live-Übertragung des Red Carpet, der Eröffnungspremiere sowie "Bayreuth - Die Show" ein im deutschen Fernsehen einzigartiges Gesamterlebnis der Bayreuther Festspiele.



Sonderprogrammierung rund um Richard Wagner auf Sky Arts HD: Bereits ab Samstag, den 22. Juli, ermöglicht Sky Arts HD seinen Zuschauern, sich auf das Großereignis einzustimmen: Um 18 Uhr erzählt die Emmy nominierte Dokumentation "Wagnerwahn" (2013) mit aufwändig gestalteten Spielszenen, illustrierten Animationen und durch Interviews mit führenden Experten von dem vielschichtigen Schaffen und dem streitbaren Geist Richard Wagners. Ab 20:15 Uhr geht es dann weiter mit dem ersten Teil des "Ring des Nibelungen" (2016): "Das Rheingold". "Die Walküre" folgt am Sonntag, den 23. Juli. Am Wochenende drauf machen "Siegfried" und "Götterdämmerung" zur gleichen Sendezeit die Wiederholung der letztjährigen Sky Arts Bayreuth-Übertragung von Castorfs "Ring" Inszenierung, die dieses Jahr ein letztes Mal aufgeführt wird, komplett.



In deutscher Erstausstrahlung beleuchtet zudem am Premierentag, Dienstag, den 25. Juli um 14 Uhr die Dokumentation "Der Ringkämpfer - Richard Wagner: Macht, Liebe und Musik" (2017) den Privatmenschen Wagner, seine Liebschaften, seinen Umgang mit Gold und Geld und seinen politischen Werdegang, wobei jeder Aspekt aus der Zeit Wagners bis in unsere Gegenwart verfolgt wird. So geht es u.a. nicht nur um die finanzielle Situation Wagners, sondern auch um seinen heutigen Marktwert als Werbeträger und Tourismusmotor, etwa in Bayreuth.



Sky überträgt 2017 zum zweiten Mal live von den Bayreuther Festspielen. Bereits im vergangen Jahr hat der Kunst- und Kultursender die komplette Tetralogie "Der Ring des Nibelungen" in Deutschland, Österreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, Italien und Australien aus dem Bayreuther Festspielhaus live und exklusiv gezeigt - ein Novum der Fernsehgeschichte.



Die Bayreuther Festspiele wurden von Richard Wagner, Komponist, Dichter, Dirigent, 1876 begründet. Richard Wagner sah darin die Möglichkeit, seine Werke entsprechend seiner künstlerischen Absichten aufzuführen. Die Bayreuther Festspiele gehören heute zu den wichtigsten Kulturereignissen Deutschlands. Die künstlerische Leitung der Festspiele liegt mit Katharina Wagner nach wie vor in den Händen eines Mitglieds der Familie Wagner.



Mehr Informationen zu "Die Meistersinger von Nürnberg": www.bayreuther-festspiele.de



Mehr Informationen zum Sky Arts Rahmenprogramm live vom Grünen Hügel: www.sky.de/bayreuth



Sky Arts HD Sendeinformationen: Samstag, 22. Juli um 18 Uhr: "Wagnerwahn", D 2013. Von Ralf Pleger, mit Pegah Ferydoni, Samuel Finzi, Philippe Jordan. Samstag, 22. Juli um 20:15 Uhr: "Der Ring des Nibelungen: Das Rheingold", D 2016 Sonntag, 23. Juli um 20:15 Uhr: "Der Ring des Nibelungen: Die Walküre", D 2016 Dienstag, 25. Juli um 14 Uhr: "Der Ringkämpfer - Richard Wagner: Macht, Liebe und Musik" D 2017, mit u.a. Christian Thielemann, Marek Janowski, Nadine Weißmann, Stefan Vinke, Albert Dohmen und Axel Brüggemann Dienstag, 25. Juli ab 15 Uhr live: "Bayreuther Festspiele live: Die Meistersinger von Nürnberg" sowie "Bayreuth - Die Show" (auch auf Sky 1) Samstag, 29. Juli um 20:15 Uhr: "Der Ring des Nibelungen: Siegfried", D 2016 Sonntag, 30. Juli um 20:15 Uhr: "Der Ring des Nibelungen: Götterdämmerung", D 2016



Über Sky Arts HD: Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur in Deutschland und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch über Sky On Demand und Sky Go verfügbar ist, präsentiert seit Juli 2016 die aufregende Kunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus auf Fotografie, Architektur, Urban Arts, bildenden Künsten, Literatur, Tanz, klassische Musik und Konzertüber-tragungen. Sky Arts ist im Vereinigten Königreich, Irland und Italien bereits seit Langem erfolgreicher Teil des Sky Programmportfolios. In Deutschland und Österreich ist Sky Arts HD im Sky Entertainment Paket enthalten. Alle Inhalte von Sky Arts sind zudem mit dem Entertainment Monatsticket des Streaming-Dienstes Sky Ticket verfügbar.



Über Sky Deutschland: Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



