NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat zwei Aufträge aus den Niederlanden ergattert. Das niederländische Innenministerium habe die Ausschreibungen für stationäre IT-Arbeitsplätze und mobile Endgeräte an zwei niederländische Tochterunternehmen von Bechtle vergeben, teilte das TecDax-Unternehmen am Freitag in Neckarsulm mit. Die Aufträge haben ein Gesamtvolumen von rund 248 Millionen Euro und laufen über vier Jahre./she/stb

ISIN DE0005158703

AXC0092 2017-07-21/12:07