Anfang Juli ereignete sich in Ghana eine Tragödie: 17 Minenarbeiter wurden verschüttet und wenige Tage später für tot erklärt, nachdem man den Leichnam eines der Vermissten in achtzig Metern Tiefe gefunden hatte. In Ghana ist der illegale Abbau von Gold weit verbreitet. Allein in den Monaten Juni und Juli 2013 schickte das Land 4.500 illegale Minenarbeiter aus China nach Hause, doch das Problem besteht bis heute. China ist für Ghana ein wichtiger Handelspartner und es fällt dem afrikanischen Land daher schwer, seine Interessen rigoros durchzusetzen und den illegalen Goldabbau zu stoppen. Wie das zuständige Ministerium verlautet, sorgen illegale Aktivitäten in Ghana für einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar. Alle Exporte aus legalem Abbau umfassen 3,2 Milliarden Dollar. Offizielle Stellen setzen auf Aufklärung Um der Schattenwirtschaft zu begegnen und illegale Aktivitäten einzudämmen, die nicht selten mit Kriminalität und Verschmutzung einhergehen, hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...