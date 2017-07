München - Die Agenda der kommenden Woche bietet viel Stoff für eine wieder steigende Volatilität an den Finanzmärkten, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers.Nach der gestrigen Sitzung der EZB dürfte nächste Woche die der FED am Mittwoch das meistbeachtete Ereignis sein. Darüber hinaus stünden neben der in Richtung "Peak" laufenden Halbjahreszahlensaison gerade in den USA, aber auch langsam in Europa, eine Reihe wichtiger Konjunkturindikatoren an.

