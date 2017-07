Die Steico SE hat auch im zweiten Quartal 2017 den positiven Wachstumstrend aus dem ersten Quartal (+15,6%) fortsetzen können. So wurde erneut ein zweistelliges Wachstum erzielt. In Folge dessen hat das Unternehmen im zweiten Quartal den Umsatz um 11,0% auf 60,43 Mio. € gesteigert, zugleich das beste Quartal in der Firmengeschichte. Zum Halbjahr wurde damit ein Umsatz i.H.v. 114,63 Mio. € (+13,1%) erzielt, nach 101,33 Mio. € im Vorjahr. Zugleich konnte auch das Ergebnis, sowohl im zweiten Quartal als auch in den ersten sechs Monaten, weiter gesteigert werden. So konnte im zweiten Quartal das EBITDA um 7,0% gesteigert werden, das EBIT um 7,4%. Zum Halbjahr resultiert daraus eine EBITDA-Verbesserung um 5,5% bzw. 8,3% beim EBIT. Ebenso das Ergebnis je Aktie konnte leicht um 4,7% im zweiten Quartal und 5,9% zum Halbjahr.



