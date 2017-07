Holmes Investment Properties PLC: KLARSTELLUNG zur Mitteilung vom 19. Juli 2017

DGAP-Ad-hoc: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Holmes Investment Properties PLC: KLARSTELLUNG zur Mitteilung vom 19. Juli 2017 21.07.2017 / 13:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Partner von Holmes Investment Properties PLC erhält Angebot über Kapitalbeteiligung

KLARSTELLUNG zur Mitteilung vom 19. Juli 2017

Holmes Investment Properties PLC (HIP), der Entwickler von Freizeit- und Abenteuerparks, erklärte am 19. Juli 2017, dass sein Partner - die Betreibergesellschaft von Herrn David Lloyd - ein Angebot zur Eigenkapitalfinanzierung erhalten hat. Dies bedarf einer Klarstellung in dem Punkt, dass der Investmentfonds vorgeschlagen hat, 2 Millionen £ als Gegenleistung für eine Aktienbeteiligung von 22,5 % an der Betreibergesellschaft von Herrn Lloyd zu investieren - und nicht eine Beteiligung an Holmes Investment Properties PLC. Dies wird den Finanzierungsbedarf hinsichtlich Betriebskapital decken, den Holmes Investment Properties PLC als an die Betreibergesellschaft von Herrn Lloyd bereitgestelltes Betriebskapital vorgesehen hatte. Dies würde den Finanzierungsprozess außerdem beschleunigen und in Kombination mit anderen erhaltenen Angeboten zur Fremdkapitalfinanzierung den Kauf der ersten zwölf geplanten Abenteuerparks ermöglichen.

Kontakt:

Martin Helme, Chief Executive Officer +44 (0)7779 601541 or +44 (0)203 709 7120 Martin@hip-prop.co.uk Murray Harkin, The Lyndon Agency +44 (0)77852 54639 Murray@thelyndonagency.com

21.07.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Holmes Investment Properties PLC

53 Davies Street W1K 5JH London Großbritannien Telefon: + 44 203 709 7120 E-Mail: david@hip-prop.co.uk Internet: www.hip-prop.co.uk ISIN: GB00B61DTR94 WKN: A1H654 Börsen: Freiverkehr in Berlin

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

594651 21.07.2017 CET/CEST

ISIN GB00B61DTR94

AXC0113 2017-07-21/13:20