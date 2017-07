München - SAP-Aktie: ERP-Plattform erfolgreich - Aktienanalyse Am 20. Juli 2017 brachte SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) neue Zahlen für das erste Halbjahr, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. Nach einem starken zweiten Quartal werde SAP optimistischer und hebe seinen Ausblick für das laufende Jahr leicht an.

Den vollständigen Artikel lesen ...