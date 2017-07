Der Euro saust nach oben, der DAX kippt - und es trifft vor allem diejenigen Unternehmen, die vom schwachen Euro profitiert hatten. Die EZB hat zwar gestern die Sorgen vor einer unmittelbar anstehenden Zinswende nicht bestätigt. Aber der Euro wird trotzdem höher gezogen. Gezielte Spekulation? Möglich. Aber was tun? Den exportorientierten Unternehmen kann es egal sein, warum der Euro steigt. Fakt ist: Das ist unerfreulich. Aber es gibt ja auch Unternehmen, für die das ziemlich egal ist. Und deren Kapitalbasis unlängst auf stabilere Füße gestellt wurde, weil es Geld vom Finanzamt zurückgibt - in Milliardenhöhe. Und da gibt es eines, bei dem einem auch noch eine Sonderdividende ins Haus stünde, so dass man als Aktieninhaber nächstes ...

