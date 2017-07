Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta016/21.07.2017/13:20) - Im Mai 2017 kündigte die PORR die grundsätzliche Einigung mit den Eigentümern der Hinteregger-Holding über eine Beteiligung der PORR an dem Salzburger Traditionsunternehmen an. Heute wurden die entsprechenden Abtretungsverträge unterfertigt. Die Hinteregger-Gruppe wird zur Gänze unter der PORR AG in den Konzern eingegliedert. Die Anteile an der DYWIDAG-Gruppe gehen zu 100% in das Eigentum der Familie G. Klaus Hinteregger über. Der Kaufpreis für die Hinteregger-Gruppe beträgt rund EUR 29,8 Mio. Die Durchführung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt weiterer Bedingungen, insbesondere der Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.



Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Sandra C. Bauer Leitung Konzernkommunikation . Konzernsprecherin PORR AG T. +43 (0)50 626-3338 M. +43 (0)664 626-3338 sandra.bauer*@*porr.at porr-group.com



