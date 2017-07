Trump und die Deutsche Bank: Erst lästig, jetzt gefährlich >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Mittags Mashup: Sartorius, Deutsche... » Guidants Guidance: Trump droht Der Aktionär Am Anfang war es einfach nur lästig: Mehrere demokratische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus forderten immer wieder Informationen von der Deutschen Bank über die Beziehungen zu Donald Trump. Was anfangs nur wie ein politisches Manöver aussah, könnte jetzt gefährlich werden. Deutsche Bank Mitglied in der BSN Peer-Group Banken Show latest Report (15.07.2017) Im DAX auf Pos. 28 (bezogen auf YTD %). Platz 2 im Umsatzranking YTD im DAX. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier ...

