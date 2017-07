London (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) von 25 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen.Tata Steel Europe, mit der thyssenkrupp das Stahlgeschäft zusammenführen will, komme einer Lösung in der Pensionsfrage näher, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer Studie vom Donnerstag. Bislang hatte die Übernahme der Pensionsverpflichtungen für die bei Tata Steel Europe beschäftigten Mitarbeiter eine Fusion des Stahlgeschäfts verhindert. Mit einer Fusion würde der zweitgrößte Stahlproduzent Europas entstehen./bek/la Datum der Analyse: 20.07.2017

