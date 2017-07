Der amerikanische Energieversorger Con Edison (ISIN: US2091151041, NYSE: ED) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,69 US-Dollar ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 15. September 2017 (Record date: 16. August 2017). Con Edison gehört zu den so genannten Dividendenaristokraten. Dies sind Firmen, die seit mindestens 25 Jahren in Folge ihre Ausschüttung jedes Jahr angehoben haben. Im Januar erfolgte eine Steigerung um ...

