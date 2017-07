IRW-PRESS: Friday Night Inc.: Friday Night Inc.: Bellissima Prosecco von Christie Brinkley entwickelt Eigendynamik und steigert Umsatz

Bellissima Prosecco von Christie Brinkley entwickelt Eigendynamik und steigert Umsatz Minderheitsbeteiligung von Friday Night Inc. an Spezialalkoholmarke Bellissima Prosecco zeigt Ergebnisse und expandiert auf nordamerikanische Märkte

Vancouver (British Columbia, Kanada), 21. Juli 2017. Brayden Sutton, President und CEO von Friday Night Inc. (CSE: TGIF, FWB: 1QF, OTC: VPGDF) (Friday Night), freut sich, ein Update über den Fortschritt seiner Minderheitsbeteiligung an Bellissima LLC und dessen Vorzeigeproduktreihe Christie Brinkley Bellissima Prosecco bereitzustellen. Bellissima Prosecco ist eine Marke der Spezialitätenalkohol-Produktreihe von Friday Night, die von den Produktreihen für Cannabis zur medizinischen und Freizeitanwendung unabhängig ist. Friday Night repräsentiert einen Lebensstil. Als eine Lifestyle-Marke ist unser Hauptaugenmerk auf die Wünsche unserer Kunden gerichtet, um unvergessliche Erfahrungen und Erinnerungen zu schaffen, sagte Herr Sutton. Bellissima bedeutet ins Deutsche übersetzt wunderschön und passenderweise wird Bellissima Prosecco von Christie Brinkley biologisch mit den erlesensten Zutaten in den drei Varianten Brut DOC, Rose und Zero Sugar in Treviso (Italien) hergestellt, fügte Herr Sutton hinzu.

Marktplatz für Bellissima Prosecco wird größer - Die Produktreihe Bellissima Prosecco befindet sich in der letzten Phase des formellen Genehmigungsprozesses des Liquor Control Board of Ontario (das LCBO). Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, ist der Zugang zum kanadischen Markt frei. - Im Februar 2017 begann der Vertrieb von Bellissima Prosecco in Chicago und im gesamten Mittleren Westen über den exklusiven Vertriebshändler der Marke in Illinois, The Winebow Group. - Im April 2017 expandierte die Vermarktung von Bellissima Prosecco nach Kalifornien, Washington und Hawaii. - Bellissima Prosecco findet immer mehr Einzelhändler im gesamten Land, wie etwa BEVMO oder Erewhon Organic Markets in Kalifornien oder Earth Fare Marktes mit 40 Standorten in elf Bundesstaaten. Davon abgesehen wird er seit Mai 2017 auch in exklusiven Restaurants wie Buca di Beppo angeboten. - Seit Juli 2017 ist Bellissima Prosecco auch in seinem ersten Zielladen in Kokomo (Indiana) verfügbar und soll auf die über 1.800 Standorte des Ziels erweitert werden.

Höhepunkte des Markts

- In den USA wächst der Umsatz mit Prosecco mehr als vier Mal so schnell wie der Umsatz mit Champagner (Nielsen). - Im Jahr 2015 wurden weltweit 400 Millionen Flaschen Prosecco, aber nur 300 Millionen Flaschen Champagner verkauft (Nielsen). - Im Jahr 2016 ist der Umsatz mit Prosecco weltweit um 23 Prozent gestiegen (Retail Analyst IRI). - Das Zielpublikum für Prosecco sind junge, gebildete Frauen zwischen 25 und 45 Jahren. 75 Prozent aller Frauen im trinkfähigen Alter, haben im Jahr 2015 Wein gekauft. 79 Millionen Vertreter der Generation Y dürfen nun legal Alkohol trinken und stellen das am schnellsten wachsende Marktsegment dar. Im Jahr 2015 konsumierten Vertreter der Generation Y in den USA 159 Millionen Kartons Wein.

Herr Sutton sagte: Angesichts der leistungsstarken Präsenz von Christie Brinkley in den sozialen Medien, die zur Bewusstseinsbildung beiträgt, sowie digitaler, sozialer und Werbekampagnen ergeben sich für Bellissima Prosecco hervorragende Möglichkeiten für ein beträchtliches Umsatzwachstum in ganz Nordamerika und international. Die Marke Bellissima Prosecco passt perfekt zur Spaß- und Lifestyle-Identität von Friday Night.

Über Friday Night Inc. Friday Night Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das cannabis- und hanfbasierte Aktiva in Las Vegas (Nevada) besitzt und kontrolliert. Das Unternehmen besitzt 91 Prozent von Alternative Medicine Association LC (AMA), einer lizenzierten Anbau- und Produktionseinrichtung für Cannabis zu medizinischen Zwecken und zur Anwendung durch Erwachsene, in der eine eigene Reihe von einzigartigen Produkten auf Basis von Cannabis sowie Marken Dritter hergestellt werden. Infused MFG, ebenfalls eine Tochtergesellschaft, die sich zu 91 Prozent im Besitz des Unternehmens befindet, produziert CBD-Produkte auf Hanfbasis, die mit qualitativ hochwertigen Biozutaten sorgfältig hergestellt werden. Das Hauptaugenmerk von Friday Night Inc. ist auf die Stärkung und Erweiterung dieser Betriebe innerhalb und außerhalb des Bundesstaates gerichtet. Nähere Informationen erhalten Sie über: Joe Bleackley, Corporate Communications 604-674-4756 Joe@FridayNightInc.com

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf Annahmen hinsichtlich der Marktnachfrage, des Marktanteils, der möglichen Immobilienübernahmen und der zukünftigen Geschäftschancen beziehen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

