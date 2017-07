Frankfurt am Main - Entgegen einer typischerweise negativen Korrelation sind der Gold- und der US-Dollar-Kurs im Juni gleichzeitig gefallen, so die Experten von VanEck."Gold geriet unter einen erheblichen Verkaufsdruck, der verdächtig nach einer Marktmanipulation aussah", sage Joe Foster, Portfoliomanager und Stratege für die Gold-Fonds von VanEck. Am 26. Juni sei der Terminmarkt von einem Unzen-Abverkauf von 1,8 Millionen US-Dollar (USD) gestraft worden, der in wenigen Minuten den Preis pro Unze um 18 US-Dollar verringert und ihn damit unter die wichtige Kenngröße von 1.250 USD pro Unze gebracht habe.

