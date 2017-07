Der neue US-Botschafter in Deutschland ist auf Twitter mindestens so aktiv wie US-Präsident Trump. Dort äußert er sich nicht gerade zimperlich über Medien - und twittert über Britney-Spears-Konzerte. Ein Profi eben.

Richard Grenell hat von US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge das Angebot erhalten, Botschafter in Deutschland zu werden. Grenell war einst Sprecher des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen und trat regelmäßig als Kommentator beim konservativen und von Trump oft gelobten Nachrichtensender "Fox News" auf.

Wie Trump ist Grenell sehr aktiv in sozialen Netzwerken. Sein Verhalten dort gibt einen ersten Einblick, was vom künftigen möglichen Repräsentanten Washingtons in Berlin zu erwarten sein könnte. Der 50-Jährige nutzt weniger Ausrufezeichen, aber ansonsten erinnern seine Tweets an die seines Chefs Donald Trump. "Die wilde Spekulation auf CNN über russische Funktionäre ist nicht im entferntesten Journalismus", twitterte Grenell beispielsweise am 13. Juli. "Rät Ihnen keiner, bei den Fakten zu bleiben? Wow." Die Kommentare eines Journalisten seien "geistlos", diverse Medien verbreiteten "Fake News" und es gebe zu viele politische und zu wenige Politik-Journalisten.

Wenn der US-Senat grünes Licht gibt, schließt Grenfell eine Lücke: Sechs Monate lang gab es keinen Botschafter in Deutschland. Seine Nominierung ist allerdings nicht offiziell verkündet worden, sondern durchgesickert. ...

