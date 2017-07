Im TSI-Wochenupdate wird ein Rundblick auf das Börsenklima weltweiter Leitindizes geworfen. Dieses Mal wird die Performance des DivDAX (die 15 Unternehmen aus dem DAX mit den höchsten Dividendenrenditen) mit der Performance des DAX im Lauf der Zeit verglichen. Das Thema der Wissensecke lautet, ob das Währungspaar Euro/Dollar einen Einfluss auf die künftigen Aktienkurse ausübt. Dies wird auf die aktuelle Situation eines deutlich steigenden Euros übertragen. Vom TSI-Musterdepot gibt es in dieser Woche keine Transaktionen zu vermelden. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "TSI Gold", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.