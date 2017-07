Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-21 / 14:24 Pressemitteilung *Sei du selbst - Erotik hat viele Facetten:* *Beate Uhse lanciert neue Kampagne "be you." mit Frankfurter Agentur SNOOK* *Hamburg, 21.07.2017.* _Seit 1946 ist Beate Uhse nicht nur der Platzhirsch einer Branche, sondern vor allem eine bekannte und starke Marke. In der Luft eine Kunstfliegerin und zu Lande eine Aufklärerin - eine Wegbereiterin für einen freieren Umgang mit Sexualität und Erotik: Als Kämpferin und Macherin hat Beate Uhse damalige gesellschaftliche Probleme erkannt, zugehört, Lösungen angeboten und massiv zur Aufklärung unserer Gesellschaft beigetragen._ Mit der neuen Lead-Agentur *SNOOK Frankfurt* sowie der Division *SNOOK digital Frankfurt und London* besinnt sich die Beate Uhse Aktiengesellschaft (ISIN DE0007551400, WKN 755140) zurück auf die Unternehmensgeschichte und rückt die Bedürfnisse der aktuellen und zukünftigen Kunden mit der ersten Kampagne "*be you*." über alle Kanäle und hauseigenen Marken in den absoluten Fokus. "Wir freuen uns, mit SNOOK Frankfurt einen starken Partner an der Seite zu haben, der sich gemeinsam mit uns unseren Herausforderungen mit dem gleichen Mut, wie es der Heritage unserer Marke Beate Uhse gebührt, stellt.", so Michael Specht, CEO und Vorstandvorsitzender der Beate Uhse AG. *"be you."* ist eine sympathische Aufforderung an die Gesellschaft, sich in seiner Sexualität nicht einschränken zu lassen und all seine Facetten auszuleben. Ein klares Brand-Statement, das zur Selbstbestimmung aufruft und keine Grenzen setzt. "Gestern wie heute sind Erotik und Sexualität höchst individuell und absolut unterschiedlich. Es gibt einfach nur den Menschen und seine individuellen erotischen und sexuellen Bedürfnisse. Die Marke Beate Uhse kennt sie alle, bedient sie alle und motiviert: Du bist einmalig. *be you.*", erklärt SNOOK Gründer und Geschäftsführer Michael Ruppert stellvertretend für seine beiden Teams von SNOOK Frankfurt und SNOOK digital Frankfurt/London. Im Zuge des "Marken-Refreshments" entstand so als sichtbares Zeichen des Pionierdenkens und Hommage an die Gründerin das Emblem *bu*, das sich europaweit ebenfalls in den Konzernmarken Adam & Eve und Pabo widerspiegelt*. Über SNOOK Frankfurt GmbH: *Die Agentur wurde vor 25 Jahren als klassische Fullservice-Agentur von Michael Ruppert gegründet. Heute hat sich SNOOK auf die Bereiche Brand Building, Retail Marketing und Automotive spezialisiert. Mit der SNOOK digital Frankfurt GmbH wurde 2016 eine eigene Unit ins Leben gerufen, die sich ausschließlich dem Thema Digitales Marketing widmet. Während in Frankfurt der Schwerpunkt auf Social Media liegt, ist SNOOK digital London im strategischen digitalen Marketing zuhause. Mehr unter www.snookfrankfurt.com. *Über die Beate Uhse AG: *Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet und gehört mit seiner Marke Beate Uhse zu den Top 50 der wertvollsten Marken Deutschlands. Heute ist die Firma europaweit mit rund 440 Mitarbeitern in sieben Ländern aktiv und erzielte 2015 einen Umsatz von 128,8 Mio. EUR. Seit Mai 1999 ist die Aktie der Beate Uhse (XETRA:USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter www.beate-uhse.ag. *Kontakt* Beate Uhse AG Schleidenstraße 3 22083 Hamburg Tel. +49(0)40 555 508-0 presse@beate-uhse.ag Link zum Video der neuen Kampagne: https://www.youtube.com/watch?v=cwQGuh4xzdk&feature=youtu.be [1] Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=UJIKPUNFEW [2] Dokumenttitel: be you. Emittent/Herausgeber: Beate Uhse Aktiengesellschaft Schlagwort(e): Unternehmen 2017-07-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Beate Uhse Aktiengesellschaft Schleidenstraße 3 22083 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (461) 99 66 0 Fax: +49 (461) 99 66 377 E-Mail: ir@beate-uhse.de Internet: www.beate-uhse.ag ISIN: DE0007551400, DE000A12T1W6 WKN: 755140, A12T1W Indizes: CDAX, PRIMEALL, CLASSICALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 594645 2017-07-21 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c45f727ef1c0bd8f291031a60ef73c37&application_id=594645&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bdd88715e1e3f3dcee9db0d328291c42&application_id=594645&site_id=vwd&application_name=news

